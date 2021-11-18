中華電信在2021台灣企業永續獎(TCSA)及全球企業永續獎(GCSA)，不僅榮獲台灣企業永續獎「十大永續典範企業獎」、CSR年度永續報告「白金獎」，以及「社會共融、創新成長、氣候、創意溝通、供應鏈、資訊安全」等六項領袖獎肯定，同時還榮獲全球企業永續獎ESG永續報告獎銀獎，以及「建構ICT永續低碳供應鏈」最佳案例獎、「疫情防治貢獻獎」三大獎項肯定，永續作為成果豐碩、備受國內、外肯定。

中華電信總經理郭水義表示，中華電信身為資通訊技術服務龍頭與綠色企業，向來從多元面向努力實踐永續發展，綜合績效卓越，不僅永續報告書榮獲白金獎，且因將環保作為融入自身營運及管理中，持續在綠色能源與氣候變遷議題上，扮演積極的角色，努力提升能源效率、減碳節電、並積極研發對環境友善的產品與服務，因此獲得氣候、創新成長、資訊安全等領袖獎。

郭水義強調，中華電信透過廣結盟理念，攜手產、官、學，共同打造智慧科技服務體系，藉由網路及通路服務優勢，協助串聯各界資源，提升資通訊產品的質與量，促進產業升級，弭平城鄉數位發展差距並增加數位賦能績效，因此獲得社會共融、創意溝通、供應鏈等領袖獎。

除此之外，中華電信今年首次參與全球企業永續獎評選，ESG永續報告書即榮獲銀獎肯定，傲視同業。主辦單位表示，中華電信ESG永續報告書因為符合GRI、IR架構及SASB等國際準則，創新SMART-I架構，並通過獨立第三方SGS查證，深具「溝通性、可信性和完整性」。

此外，中華電信率先帶動300家供應商進行碳管理行動，創新「建構ICT永續低碳供應鏈」，攜手供應商邁向全球永續綠色未來，共創永續低碳新商機。面對疫情衝擊，中華電信也持續發揮資通訊專業優勢，將5G科技應用於防疫工作，強化政府及企業的防疫科技能量，守護全國民眾健康安全，獲得全球企業永續獎評審的一致肯定。