處理器大廠美商超微（AMD）在2021年超級運算大會（SC21）上，展現AMD資料中心處理器與加速器憑藉卓越創新廣受業界採用，AMD在高效能運算（HPC）產業的版圖正不斷擴大。各產業的客戶持續擴大採用AMD EPYC處理器與AMD Instinct加速器，為氣候、生命科學、醫學等全球最艱鉅的挑戰提供尖端研究所需要的效能。

最新公布的Top500全球超級電腦排行榜反映了各界對AMD日益增長的青睞。AMD目前為73台超級電腦挹注動能，與2020年11月排行榜中的21台相比，年增超過3倍。此外，AMD為全球前十大超級電腦中的4台超級電腦挹注動能，歐洲、中東及非洲地區最強大的超級電腦也都搭載AMD核心。排行榜中73台搭載AMD核心的超級電腦，其中有17台搭載8個月前推出的AMD EPYC 7003系列處理器，展現出業界對最新一代EPYC處理器的迅速採用。

AMD全球資深副總裁暨資料中心與嵌入式解決方案事業群總經理Forrest Norrod表示，隨著全球致力加速研究，縮短發現有價值訊息的時間，超級電腦使用者的需求呈現指數級增長。憑藉AMD EPYC CPU與Instinct加速器，我們持續開發並改進產品，推動資料中心技術的發展，促成更快的研究、更好的成果，並為世界帶來更積極的影響。

AMD還獲得SC21年度HPCwire讀者與編輯選擇獎的認可，同時榮獲十項大獎，包括HPC最佳永續發展創新獎、最佳HPC伺服器產品獎，以及頒予AMD總裁暨執行長蘇姿丰的HPC傑出領導獎。

AMD今年推出了全球最高效能的伺服器處理器AMD EPYC 7003系列處理器。自推出以來廣獲業界合作夥伴採用，推動生物醫學、天然災害預測、潔淨能源、半導體、微電子等領域的研究。

AMD最近在EPYC 7003系列處理器的功能基礎上進行優化，展示採用AMD 3D V-cache的第3代EPYC處理器。透過運用創新的封裝技術，將EPYC 7003系列處理器的L3快取進行分層堆疊，AMD 3D V-Cache技術為HPC中普遍存在的技術運算工作負載提供更強效能。基於採用AMD 3D V-Cache技術的第3代EPYC處理器的Microsoft Azure HPC虛擬機器，目前已提供個人預覽（Private Preview），並預計近期於全球上線。

此外，AMD發表了全球最快的HPC與AI加速器AMD Instinct MI250X。AMD Instinct MI200系列加速器基於AMD CDNA 2架構打造，與競爭對手的資料中心加速器相比，提供高達4.9倍的FP64尖峰效能，對於氣象模型分析等HPC應用至關重要。AMD Instinct MI200系列加速器也是首款配備超過100 GB高頻寬記憶體容量的加速器，每秒可提供高達3.2 terabytes的頻寬，為業界最高的聚合頻寬。