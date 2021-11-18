台糖位於國泰重劃區的土地，11日招標地上權，有2家競標，台糖卻不敢公告由誰得標，因為該案係屬國泰重劃區第一塊台糖脫標的土地，並被視為是12月份要招標的19287.72坪商用地上權的前哨戰，備受南台灣建商關注，不過，台糖卻不敢光明正大公告得標企業，建商質疑國公營事業的台糖黑箱作業，台糖對此只表示，過去就是如此，不會公告得標廠商。

台糖位於高雄華泰段48地號的「商二之六」980.63坪土地，11月11日招標地上權，最後有2家廠商競標，得標價為20年權利金101888888元，每年租金570萬元。

由於該地屬於鳳山精華地段的國泰重劃區，在地建商一直將台糖華泰段48地號「商二之六」980.63坪土地，11月11日的地上權招標，能否脫標一事，視為台糖在國泰重劃區19287.72坪的商用地上權，捲土重來、招標的前哨戰，因此，華泰段48地號傳出脫標之後，令在地建商感到相當興奮，大家都想要知道得標廠商是那一家，但，台糖就是不敢公佈得標企業名稱。

業界對台糖資產科的招標、開標現場的嚴格管制，早就心生不滿，連招標結果都不敢公佈，質疑台糖招標作業搞神祕，懷疑是否黑箱作業？

台糖吳姓人員18日接受電話訪問時，也說台糖只公佈開標結果、以及參加競標廠商家數，但，過去以來，一直都沒有公佈得標廠商是誰。