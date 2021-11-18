上證綜合指數持續在3500點區間附近整理，年初至17日為止，該指數只小漲1.85％，大部份中國基金績效都呈現負報酬率，只有 少數基金上漲，由於陸股各族群各擁題材且輪動快速，造成中國基金績效落差大。

根據Stockq 統計，截至11月16日為止，今年來只有瀚亞中國基金(台幣)、復華華人世紀基金(台幣)及聯博中國A股基金-A2類型(美元)等基金績效呈現正報酬率，今年來報酬率分別10.27％、5.20％及0.96％，其他中國基金績效表現欠佳，大部份中國基金績效跌幅都達二位數。

對於陸股展望，瀚亞中國A股基金經理人林庭樟指出，今年來受到大陸政府法規制度影響，對部分產業前景帶來干擾，連帶影響股票市場信心。不過觀察到大陸官方在政策上並非單純嚴加控管，而是有鬆有緊，預計未來將會讓市場摸索出新的投資邏輯與方向。

根據CM瀚亞中國A股基金投資組合產業布局較為分散，現階段景氣循環消費、醫療保險、工業、資訊科技佔比分別為17％、16％、13.5％以及12.8％。該基金經理人林庭樟說，在主流股不明確的情況下，採多元資產配置來獲得超額報酬。

展望中國A股後市表現，林庭樟說，將持續關注醫藥領域，尤其是醫藥族群在經歷過較長的整理後，有機會開始築底轉強，他也看好消費和科技題材的個股，可望順應第四季至明年農曆年的消費旺季，帶動業績趨勢走高。

復華中國經濟A股基金經理人徐百毅指出，A股下半年以來因政策調控出現修正，經過時間消化政策電動，預估績優個股將逐步走出政策面干擾。儘管內外部挑戰仍在，但跨週期調節穩定經濟增長連續性的重要性在提升，持續看好相關受益於政策之產業，以及前期受到市場情緒影響而修正但長期增長邏輯並未破壞的類股，例如互聯網、消費及醫藥等類股。