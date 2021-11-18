瑞士今年9月針對同性婚姻議題舉行劃時代公投，支持票大幅勝出。政府據此結果修法，今天宣布同性伴侶明年7月1日起將可在瑞士結婚。

選民以近2/3多數通過了「婚姻平權」（Marriage for All）倡議，使得瑞士成為西歐最新一個將同性婚姻合法化的國家之一。

瑞士將先自明年1月起承認已在其他國家結婚的同性伴侶的婚姻關係，而不是僅把他們視為民事伴侶。

新法於明年7月上路後，同性伴侶可獲准結婚，或變更他們的民事伴侶關係為婚姻關係。

政府補充表示，結婚前的準備手續可在7月1日前遞交，一旦過了這天，就不再允許登記民事伴侶關係。

推動同婚的人士預期新法生效的第一年，會有數以百計民眾受益。

「婚姻平權」共同主席馮凱內爾（Maria von Kaenel）說：「我們對公投結果和其入法一事感到非常開心。」

「我們努力爭取婚姻平權已經30年，公投的結果是歷史性的一刻。」（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1101118