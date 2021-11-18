核四公投等4大公投案將在12月18日投票，不少委員關注此議題，立委蘇巧慧認為，擁核團體為核能「洗綠」，COP26通篇也未提及核電是綠電；環保署署長張子敬表示，COP26決議未提及核能，國際能源總署希望以再生能源為主，不行的再用碳捕捉等方式處理，「大家追求的再生能源不包括核能，綠能包括再生能源」。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請環保署針對預算及「參與聯合國氣候變遷大會（COP 26）成果以及提升我國氣候績效政策方向」報告。

蘇巧慧說，核能是否為綠能在歐盟仍爭論不休，COP26也未把核電視為綠電，擁核團體引用的為歐盟單一智庫決議，但該決議具有許多爭議，但目前仍為未定論，「當坊間出現歐盟已把核電列為綠能是假消息」，亟使歐盟把核能列為乾淨能源，但台灣地狹人稠，如要設置核廢料處置場，台灣哪一個縣市會有人同意設在那邊？要求環保署應進一步說明。