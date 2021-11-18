美國總統拜登與中共總書記習近平日前進行視訊談話，會後拜登說不鼓勵台灣獨立，而是鼓勵台灣依照《台灣關係法》，讓台灣人民自己決定。國安會祕書長顧立雄今表示，拜登的說法與蔡總統雙十演說互相呼應。他也提到，美方對於蔡總統說的「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，有深刻理解，且沒有反對意見。

顧立雄今天在立院司法法制委員會備詢時表示，美方在高層對話之前都會先跟我方告知，事後也會跟我們做簡報，是美台互信基礎。美中關係有相當大的衝突跟緊張，美中對話是要減緩緊張，因為美方體認到習近平一人決策的情況越來越明顯。

顧立雄指出，美方認為，習近平從集體決策到一人決策，沒有高層對話機制，沒辦法管控分歧跟掌控風險，美方跟中方還有很多衝突競爭合作關係存在，要尋求衝突化解的可能，沒辦法化解也要互相理解立場，這是美方的思維。

民進黨立委許智傑特別提到拜登說的「Its independent」，對此，顧立雄說，因為他是用「It」，比較模糊，他看重的是後面那句，「由台灣人民自己做決定」，這與蔡總統國慶演說一致，蔡總統提的「互不隸屬」，跟美方的一中政策還有中方的一中原則不一樣，蔡總統只是對「現狀的描述」，美國對「互不隸屬」有深刻理解且完全沒有意見。

顧立雄說，美國跟中國有不同競爭關係，比較清晰的是強烈反對片面以非和平方式改變和平穩定現狀，美國也有非常明確的嚇阻企圖，像是不時在印泰地區實施自由航行，展現這樣的軍事存在，嚇阻以非和平方式改變印太地區台海穩定現狀，這是很清晰的戰略。

民進黨立委何志偉也問，對於美中的關係是不是算趨於穩定？總統府祕書長李大維認為，目前是動態的關係，兩國領袖經過視訊交流，只要不傷害台灣國家利益，「我們也願意看到他們有溝通的機會，能夠化解緊張關係。」