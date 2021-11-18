昨天NBA傳來令人震驚的消息，具有多年歷史的湖人、快艇共用主場Staples Center竟要改名，據傳在今年12月25日球館就將改為Crypto.com Arena，此消息一出引來外界熱議，這讓不少球迷無法接受，而除了用來作為比賽場館，這裡也經常舉辦大型活動和演唱會，是洛杉磯相當有指標性的地方。

We're extremely proud to announce that Staples Center, Los Angeles' most iconic arena is getting a new name:



https://t.co/vCNztATkNg Arena



As part of this 20 year partnership, we're also excited to welcome the @Lakers & @LAKings as our newest partners! pic.twitter.com/KCfYKySDRt — Crypto.com (@cryptocom) November 17, 2021

傳Crypto.com和Staples Center母公司AEG達成未來20年7億美元冠名權，AEG營收總監說：「這種關係代表增長最快加密貨幣平台、世界上最大體育和現場娛樂公司，共同推動體育和現場娛樂未來，以及這個領域在未來幾十年令人難以置信的資產。 」

對此除了球迷以外，也引來各界人士探討，《洛杉磯時報》記者比爾(Bill Plaschke)就表示：「失去原來的名字令人痛苦，失去與柯比布萊恩(Kobe Bryant)有同等意義的球館名稱也是，過去20年我見證了洛城體育一些偉大時刻。」

,,,Losing Staples Center hurts. Losing the arena name that is synonymous with Kobe Bryant hurts. Losing the name of the place where I witnessed some of the greatest L.A sports moments over the last 20 years hurts. — Bill Plaschke (@BillPlaschke) November 17, 2021

對此柯比遺孀凡妮莎(Vanessa Bryant)則發了一張照片，呈現Staples Center和柯比戴著王冠的樣子，並寫道：「柯比建立湖人主場的名聲，永遠都是！」看出凡妮莎除了思念柯比，也認同這個球館和柯比的連結性，畢竟柯比一生都待在湖人，與此球館共同成長，相信她也捨不得球館更名。

(圖片截自Vanessa Bryant IG限時動態)

快艇球星保羅喬治(Paul George)則表示：「這感覺很奇怪，從小就知道Staples Center這個地方，它就代表著洛杉磯，但改名字肯定會很怪，有點像是抹殺歷史一樣。」湖人總教練佛格(Frank Vogel)說：「這對球迷來說很艱難，我理解他們的失望，但世界就是這樣，場館冠名權都有商業因素，不是我們能決定的事！」