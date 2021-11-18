彭姓與陳姓兩名好哥們，於107年11月間，與友人到台中某家音樂餐廳飲酒作樂，為了炒熱氣氛找來兩位傳播妹作陪，其中傳播A女當場爛醉，於是彭男見有機可乘，趁著送女方回家之際，偷偷叫陳男開車到暗巷內，直接在後座性侵傳播妹，台中地院一審依乘機性交罪將彭男判刑4年6月，陳男則依幫助犯判刑2年，兩人不服上訴，但二審法官認2人說詞不足採信予以駁回，仍可上訴。

跟根據判決書記載，一名男子在107年11月間，與友人前往台中某音樂餐廳飲酒作樂，當場叫了兩名傳播妹到場坐檯喝酒、聊天、玩遊戲。事後一名傳播妹A女當場喝掛，其中陳姓男子便開車載著彭姓友人與A女回家。

但彭男酒後色心大起，見A女酒醉意識不清，指示陳男把車開到暗巷內，坐在車後座的彭男，立刻脫去甲女所著短褲、內褲，直接性侵，A女清醒後發現自己遭到侵犯，立刻傳訊息給所屬傳播公司群組求救，且準備跳車逃離，但被拉回車內。等到傳播公司人員來到後，才陪著去醫院驗傷報警。

彭男辯稱，他是與A女在餐廳廁所合意發生性關係，而且是女方就直接跟他說「我要跟你趴趴」，然後衝過來抱他，當他去廁所，A女就跟著進來，門鎖起來，接著就就坐在他身上發生性行為，而且射精在她體內，當時兩人都很清醒。

陳男則辯稱：他曾在餐廳內聽到A女說她想要與彭男「趴趴」，在場的其他人都聽得到，當彭男說要去廁所時，A女也有跟著出去，但不確定甲女是否也是去廁所，事後就載著兩人回家，當時A女都在車上睡覺沒有發生什麼事，A女當時醒過來還向彭要錢。

但法官勘驗音樂餐廳之監視錄影畫面，發現並未拍攝到彭男與A女一同進入廁所之畫面，且A女於上廁所時亦不容他人得以進入同一間私密之廁所空間內，因此彭男與陳男兩人說詞不足採信。

合議庭審酌，彭男與A女並不熟識，僅見女方不勝酒力認有機可趁，即指示陳男駕車前往市區不詳巷弄，在車上性侵A女。陳男明知彭欲性侵A女，卻不思勸阻，反聽從彭男指示運載及停車等候行為，協助彭犯下本案，法紀觀念淡薄，除造成A女身心難以抹滅之陰影及痛苦外，對社會治安也有相當危害，因此駁回上訴。