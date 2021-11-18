南投縣某高中生仗勢父親是警察，性侵同班弱勢家庭女學生長達2年，該校校長也出面鞠躬道歉。（本報資料照）

南投校園爆發男同學涉性侵女同學的案件，甚至疑似利用「警察爸爸」的身分威脅同學，導致受害者不敢對外求救、聲張，引燃網路怒火延燒多月。監委經調查後認為，經審酌相關事證，難認該案學校受理性平事件及草屯分局受理性侵害事件，有因甲父之警職關係而有權勢施壓及吃案等情事。

監察委員葉大華、賴鼎銘、張菊芳3人調查「網路揭露南投某高中生疑涉性侵，遭質疑校方與警方有權勢介入及吃案，引發媒體公審與網路霸凌，嚴重侵害兒少隱私權等情」案。調查發現，查無學校及警方處理過程有權勢介入及吃案，針對南投縣政府社會溝通及危機處理應變能力不足致侵害兒少隱私權。

監察院社會福利及衛生環境委員於11月17日通過調查報告，針對南投縣政府社會溝通及危機處理應變能力不足致侵害兒少隱私權，促請南投縣政府督同所屬檢討改進。

監委表示，經審酌相關事證，難認該案學校受理性平事件及草屯分局受理性侵害事件，有因甲父之警職關係而有權勢施壓及吃案等情事。各界不能因有網友曾於Dcard貼文陳述此事而後刪除，在未經查證是否為虛假或錯誤訊息下，即臆測警方正在施壓或預備吃案，所以依法制止網友發布相關訊息。貼文者或留言者除非有足夠之證據，否則不應散布不實訊息。

監委指出，此外109年9月9日起，網路社群平台上陸續出現甲男姓名、照片、就讀學校等個資，但南投縣政府社勞處未於第一時間依「兒童及少年福利與權益保障法」、「社政主管機關處理網際網路內容違反兒童及少年相關法規處理原則」等規定，主動出面提醒任意散布該案當事人隱私資訊者之法律責任，反而由草屯分局出面澄清辯解沒有吃案，社群媒體使用者因而開始不滿，出現公審現象，形成網路霸凌亂象。

監委認為，社會大眾不一定熟悉兒少權法§69有關兒少隱私權保障之規定，甚至認為公布加害者之個資係為被害人聲張正義。因此為避免有人因不知或誤解法律而違法侵害兒少隱私，社政主管機關在知道有網友散布該案當事人個資之第一時間，新聞發言人應依相關法律規定，公開呼籲媒體或網友遵守。

監委說，社勞處依法移除違法內容及進行裁罰雖於法有據，惟在執行過程中未即時善加運用iWIN機制及與網路社群平台業者良性溝通，致加深網路公審亂象，社會溝通及危機處理應變能力不足，南投縣政府應督同所屬檢討改進。