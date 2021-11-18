現居台灣的法國正妹芭芭拉（Barbara），當初為了學習中文到台灣，本來計畫要到大陸，但母親卻建議她到台灣，她來到台灣後，母親本來以為她最多停留3個月，沒想到她這一來就是5年，笑稱「母親有點後悔讓她搬來台灣」。

YouTube頻道《不要鬧工作室》昨（17）日上傳最新影片，來自法國的芭芭拉透露，爸爸的父母來自越南，媽媽則是賽爾維亞，但父母從小都是在法國出生長大。她受到父母的影響，自幼對亞洲有極大的興趣，長大後更發現，學習中文對她來說是一個很好的機會，因為可以讓她在亞洲有更多的工作機會。

芭芭拉表示，父母對國際政治相當關心，她本來計畫要到大陸學中文，但母親告訴她「我們從小就相信，自由、平等及博愛的價值」，建議芭芭拉可以多花一點時間搜尋台灣相關資料，她追問原因，可是母親並沒有多做解釋。

芭芭拉花了一周時間，在YouTube上搜尋與台灣相關的各種影片，意外發現許多美食，「當下我就知道，有天一定要親眼見識台灣的夜市」。5年前她一下飛機，就立刻去造訪饒河夜市，吃遍夜市小吃，她又驚又喜地說「那是一個最棒的夜晚」。

芭芭拉說，某日母親曾在電話裡跟她說「妳現在知道為什麼我要妳多了解台灣了吧？」因為台灣民主、自由，再加上台灣人說話的口音也比較溫柔。芭芭拉很享受現在的生活，尤其是夜生活，在台灣她不用擔心穿著太曝露，會被陌生男性騷擾；去酒吧也不用害怕有死纏爛打的人。

除此之外，她也像一般台灣人一樣，吃滷肉飯、喝手搖飲、喀薑母鴨，很快地就適應台灣的生活，也因為如此，她母親也坦言「非常後悔讓芭芭拉到台灣」，因為本來以為她只會短暫停留3個月，結果一下子5年過去，最後芭芭拉笑稱「我現在還沒打算回家」。