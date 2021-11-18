美式賣場好市多一年一度的盛事「黑色購物節」即將在下周一(22日)登場，一連7天祭出超狂特價，業者也提前透露黑色購物節期間全台13間門市都提前1小時開門，上午9點開始營業，周五至周日更提早2小時營業，上午8點就開門。首波優惠商品將在周日(21日)搶先在App公開，讓民眾能提前規劃搶貨攻略。

好市多的年度盛事「黑色購物節」，因折扣超殺，每年總吸引大批民眾瘋搶、熱門商品秒殺，甚至導致周邊交通癱瘓。而今年的黑色購物節從11月22起至28日，一連7天在全台13間店登場，下殺品項維持每卡限購1件，讓每位消費者都能買到，同時營業時間也提早，周一至周四改成上午9點開門，提早1小時營業，周五至周日更提早2小時，上午8點就開門，以抒解人潮。

目前好市多黑色購物節的優惠品項、折扣仍保密到家，但也會跟去年一樣提早一天在App公布隔天的下殺品項，也就是周日(22日)下午5點就會先公布黑色購物節首日的下殺商品，而去年黑色購物節一共有上百樣商品祭出優惠，最低到49折，比買一送一還便宜，且今年同步開放紙本、數位五倍券使用。