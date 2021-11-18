一名48歲的高姓男子上班期間喝了一瓶提神飲料，接著騎著機車，前往派出所要領取司法文書時，不料一走進來值班員警就聞到他渾身酒味，等到領完信後，員警實施酒測0.20mg／L，雖然未達公共危險，但仍超標，員警依交通法規告發並扣車。

平時打零工為業的高姓男子，向警方表示上班期間喝了一罐含有酒精的保力達，下班時他想起有信件寄存在派出所內，就騎車去派出所領司法文書，不料他身上濃濃酒味被員警識破，實施酒測0.20mg／L，雖然未達公共危險，但仍超標，當場依發法交通舉發並扣車，高男不僅車被扣，還被開紅單，只能走路下班回家。

警方提醒，民眾於前一晚飲酒過量或休息不足，隔日早上駕車上班時，仍有濃厚酒味，警方查獲時如酒測值超標，仍須依法舉發；若不幸發生交通事故，須負上公共危險的刑事責任。

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