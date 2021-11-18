晶圓二哥聯電（2303）永續績效表現再下一城！繼日前入選道瓊永續指數DJSI成分股後，再度獲頒台灣企業永續獎「十大永續典範企業獎」及「台灣企業永續報告獎－白金獎」二項大獎。此次聯電勇奪有永續界奧斯卡之稱的「第14屆TCSA台灣永續企業獎」，並一舉挺進前五名之列，顯示聯電的永續發展願景與策略，深獲評審團肯定。

由台灣永續能源研究基金會（TAISE）主辦的「TCSA台灣企業永續獎」，本屆共有329家企業參獎，今在台北圓山大飯店舉辦頒獎典禮，由副總統賴清德親臨頒獎，聯電共同總經理暨永續長簡山傑代表受獎。聯電本屆表現亮眼，除了獲頒「十大永續典範企業獎」製造業組第五名，在落實資訊透明化也備受肯定，已連續14年獲台灣企業永續報告獎，更蟬聯4年獲得最高等級白金獎。

聯電總經理暨永續長簡山傑表示，聯電長期致力ESG各面向的推動，透過成立ESG指導委員會，將永續治理與營運管理完整結合，透過企業核心能力、發揮聯電無所不在的科技影響力，最小化環境足跡以及創新社會價值，展現我們對永續的重視與決心。本次獲獎是對我們階段性努力的鼓勵，而我們也將持續深化永續經營、善盡企業公民責任，帶動社會正向循環。

於致力提升整體ESG績效之外，聯電亦積極落實資訊透明化，獲頒「台灣永續報告獎白金獎」之肯定。聯電《2020年企業社會責任報告書》提早因應金管會推動公司治理3.0-永續發展藍圖，並成為國內首家取得「永續會計準則委員會SASB」(半導體業準則)、「氣候變遷財務揭露框架TCFD」第三方雙驗證的企業；其中TCFD更領先全球半導體業通過「第三方績效評核」，獲SGS評為最高「標竿者」等級。

除了台灣企業永續獎取得佳績以外，聯電2021年永續發展作為屢傳捷報，包含連續14年入選道瓊永續指數DJSI成分股、連續5年入選「FTSE4Good新興市場指數」暨「台灣永續指數」成份股、連續4年獲得投資機構ISS-ESG評比最高Prime級評等、連續7年獲證交所「公司治理評鑑Top 5％」、連續19年獲頒環保署「國家企業環保獎」，共計獲得27座獎座。