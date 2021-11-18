台中市議員第五選區（大雅、潭子、神岡）民進黨至少4人參戰，代表新潮流的林義偉，今日上午7點半在大雅區昌平、雅潭五叉路口，舉起「四個不同意，台灣更有力」標語，向上班的民眾鞠躬拜託，呼籲民眾在12／18的公投，投下四個不同意票。

第五選區民進黨籍現任議員蕭隆澤、周永鴻，分屬英系及正國會，兩人均尋求連任。上屆落馬的張雅旻有意捲土重來，代表新潮流的林義偉積極走訪地方，並站上街頭催不同意票，

林義偉表示，民進黨台中公職都在各地舉辦公投說明會，身為年輕世代，最後關鍵30天，選擇走上街頭，爭取更多民眾支持投下四個不同意公投票，讓台灣可以安全穩定、邁向國際。

林義偉也說，基層近來對於國民黨發動公投，用許多不實的訊息、擾亂台灣內部社會已經產生極大不滿及憂慮。在本身資源有限的狀況下，選擇站上街頭，呼籲鄉親投下不同意票，盡自己一份心力。也期待更多黨公職可以一起加入，為台灣的安全、穩定來努力。