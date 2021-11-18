華南期貨桌曆風格火辣。（圖／讀者提供）

昨（17日）晚網路瘋傳一份華南期貨2022年的新版桌曆電子檔，由於風格改走火辣路線，7位美女員工只用一條白布遮住重點部位，露出修長美腿相當吸睛，不過照片曝光後，該本桌曆在未通知總公司及主管機關的關切等原因下，確定胎死腹中，金管會今（18日）也呼籲，商業行為要符合社會期許，消息引起網友們熱烈討論，不少人認為金管會管太寬，「消防猛男就可以？內政部要不要了解一下。」

由於新款桌曆的風格一改以往的清新健康路線，火辣大膽的尺度引起不少遐想，更讓不少人認為官股集團中的華南策略不一樣了。中國時報報導，華南期貨2022年新款月曆在未通知總公司，與主管機關的關切下，確定喊卡。

金管會證期局長張振山今在立法院備詢時表示，「這件事情（華南期貨桌曆）還要了解一下，有問題才會修正調整。」至於是否禁止上架？張振山說，「這是商業行為，但是商業行為要符合社會期許。」

金管會的回應引起PTT網友熱烈討論，許多人批評金管會管太寬，「消防猛男就可以？內政部要不要了解一下」、「不是啊，金管會管這個幹嘛」、「這什麼八股金管會」、「誰的社會期許？？？？？？？？」、「社會期許不是發行嗎」、「金管會耍智障？？社會期許就是看正妹啦」、「完全符合啊！不食人間煙火的金管會。」

此外，有人建議華南應該找藝人或職棒、職籃啦啦隊來拍比較不會引起爭議，「我就說請外面偶像藝人來拍，金管會就准了」、「金管會應該不敢擋中信金請Passion Sisters，富邦金請Fubon Angels」、「金管會傻傻的，擋這個就沒討論聲量了啦」、「華南可以藉此吸很多客戶吧，太笨。」