美國有線電視新聞網(CNN)18日報導，針對中國大陸夏季進行的極音速飛彈測試，且已具備環繞地球飛行的能力；美國參謀首長聯席會議副主席海頓（John Hyten）17日再次警告，中國大陸總有一天能對美發動核奇襲。對此，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）回應，美方會研發正確的理念且全方位能力，以在未來各種競爭中發揮作用。

海頓在接受哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）訪問時表示，「他們發射長程飛彈，飛彈繞著地球飛行並投放極音速滑翔載具。載具一路滑翔回中國大陸，然後衝擊中國大陸境內的目標」。至於是否精準命中目標，海頓則回「很接近了」。

先前海頓才警告大陸軍事能力的研發腳步讓人震驚，並提醒終有一日北京將擁有能力對美國發動核奇襲，華府應更嚴肅看待北京試射。不過，他也坦仍不清楚北京為何建構極音速能力；但他也說，「對我而言，這看起來是他們首次使用類似武器」。

對此，美國國防部長奧斯汀回應，雖然美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）將大陸相關成就形容為「史普尼克（Sputnik）時刻」；但他個人不會使用這樣的說法。不過，北京持續發展軍事能力的確讓人憂心。

他強調，對於中國大陸步步進逼的威脅，美國會盡一切努力研發正確的概念與能力，以期能在各類競爭與未來發展中產生作用。不論對中國大陸、俄國還是其他想與美國抗衡的國家，都是如此。

他也坦言，目前仍不清楚共軍是否已部署極音速武器，僅知道正驗證中；但美國會持續加速軍事發展的腳步，並聚焦於全方位能力，而非僅針對對手的特定能力。他自信地表示，「我相信我們有全面且強大的能力」。

包括大陸與俄羅斯都在研發自己版本的極音速飛彈，而五角大廈也將研發極音速飛彈列為首要任務之一。不過，美國10月的驗證卻以失敗告終。儘管如此，五角大廈仍堅稱有望於2020年代初交付極音速武器。

包括大陸與俄羅斯都在研發自己版本的極音速飛彈，而五角大廈也將研發極音速飛彈列為首要任務之一。不過，美國10月的驗證卻以失敗告終。儘管如此，五角大廈仍堅稱有望於2020年代初交付極音速武器。圖為美國陸軍撥交首套極音速裝備原型。(圖/DVIDS)

2021年10月，《金融時報》爆料北京自低地面軌道發射火箭，並驗證極音速滑翔載具。從理論上來看，這意味著北京正研發突破美國彈道飛彈防禦系統的能力，而大陸在此一領域的研發速度讓美國國家安全官員感到驚訝。

由於相關消息的曝光時間，恰逢台海情勢緊張，以及共軍不斷提升其武器的性能，故吸引美方關注。五角大廈11月初公布的《共軍軍力報告》，才警告大陸正快速地擴建核武庫，未來10年內核彈頭將達1千枚。不過根據美國務院最新統計數據，美國擁有3750枚核彈頭，仍遠超過中大陸。

不過，卡內基全球政策研究中心研究員趙通16日投書《紐約時報》，主張大陸擴展核武庫未必是為了突破美國彈道飛彈防禦體系，而是迫使美方放棄戰略攻擊，並承認美中處於「相互脆弱性」階段，以免美方介入大陸核心利益。