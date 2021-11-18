台中市宋姓男大生開車擦撞瑪莎拉蒂遭毆傷案，男大生14日拆除鼻胃管、病況穩定，台中市長盧秀燕前往探視。（台中市政府提供）

台中市西屯區日前發生一名宋姓男大學生駕車不慎與他人車輛擦撞，遭「瑪莎三煞」暴打到送進加護病房。市長盧秀燕16日主持市政會議宣示，台中治安不容挑戰和破壞，只要敢在台中逞凶犯案，「天涯海角絕不放過」。此舉獲國民黨副發言人楊植斗大讚「強」，由此可見盧掃黑除暴是來真的，隨後台中檢警也循線抄了博奕網站，讓全台的網路博奕集團為避風頭紛紛改名或關閉網站。

盧秀燕16日表示，「海神三惡煞」事件一發生，台中市警局立刻展開「除暴安民專案」，11日起執行第5天，已將逞凶三名惡少逮捕到案，還把他們靠勢背後犯罪集團全面破獲，甚至遠到台南及高雄的據點，台中市警察也都把他們一一抓到，至今逮補19名犯嫌。盧強調，市府與台中市警局在此宣示，只要敢在台中逞凶犯案，天涯海角，絕不放過，一定嚴查嚴辦，而且是「斬草除根、除惡務盡」。

楊植斗17日在臉書發表《盧秀燕，強！》一文，內文指出，台中毆人惡少被起底，不但是食品業小開更涉及投資博奕網站。台中檢警循線抄了博奕網站，結果全台的網路博奕集團為了避風頭，紛紛改名或關閉網站。有報導稱，台中掃黑除暴除暴的政策，讓一天下注的金額虧損百億，也讓投資的金主相當火大，由此可看出盧秀燕是來真的。

楊植斗痛批，過去台南丶高雄發生嚴重案件，行政院院長蘇貞昌只會震怒換局長，然後繼續將問題擺爛，與其換局長不如好好破案。楊表示，他支持盧秀燕的掃黑除暴，也希望能趁此機會大力掃除黑金博奕，讓某些政治人物的金主跑路。