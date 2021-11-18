大陸《中國青年報》旗下政論微信公號「政知見」18日消息，中共十九屆六中全會閉幕後，大陸各界紛紛上央視接受採訪學習貫徹六中精神。其中，多名大陸中央和國家機關、人民團體幹部職工17日在《新聞聯播》出鏡。包括大陸國家安全部機關黨委副書記、宣傳教育局副局長褚保堂。因為工作需要，國安幹警很少在媒體公開露面，更甚少在《新聞聯播》中公開亮相。

據悉，央視公開報導中，國家安全部內設機構沒有公開介紹。作為國安部宣傳教育局副局長，褚保堂尚無公開簡歷。

不過，「國安宣工作室」今年頻頻「露面」，宣傳介紹國家安全部相關工作。

1月10日是中國第一個「中國人民員警節」，國家安全部罕見推出署名形象片，片中還出現了9位隱蔽戰線英雄前輩的照片和電影片段。

同日，新華網推出一組題為《我們這種員警，有不一樣的低調……》的漫畫，漫畫出品方除了新華網，還有「國安宣工作室」。

4月15日是中國第六個全民國家安全教育日，國家安全部推出署名為「國安宣工作室」的宣傳片，以動畫方式展現了在網路竊密、生態危機、軍事侵犯等「看不到的地方」，國家安全機關竭力守護安全。