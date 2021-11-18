迎接智慧照護新時代來臨，宇瞻(8271)將於11月18日開幕之台北國際照顧科技應用展中，展出以物聯網應用整合為核心的「智慧照護總體規劃建置服務」，搶攻智慧照護的相關商機。該展展期即日起至20日止。

社會高齡化的時程不斷加速，國發會預估台灣將在2025年邁入超高齡社會，長者的照護與安全議題已是不容小覷的現在進行式。宇瞻科技智慧應用處長期關心高齡照護議題，以物聯網應用整合為核心，提供照護機構、日照中心與銀髮樂齡宅皆適用的「智慧照護總體規劃建置服務」，不論是針對居住環境安全的監控系統、長者平安健康的非接觸生理監測或便於機構管理的通知管理模式等，各面向皆能提供合適的智慧解決方案，並可依各別場域與情況彈性選擇、客製化規劃建置。

11月18日-11月20日舉行的台北國際照顧科技應用展，宇瞻科技將現場展出感測功能與管理界面等資訊，提供有意加強環境安全、守護長者居住平安或增進機構管理便利性的民眾現場參觀諮詢。

宇瞻科技所開發的智能環境安全監控方案，能針對門禁安全、火災、電力負載、空氣品質、淹水等各種環境潛在災害做全方位的監測，所有功能的警示通報皆與LINE通訊軟體作串聯，有任何異常情況發生，現場人員與在外的管理者都能第一時間接獲LINE通報。

此外，宇瞻推出的「非接觸生理感測」方案，藉雷達偵測長輩在活動空間的動態，不論是長輩意外跌倒，在浴廁異常久待或心跳呼吸過快…等緊急狀況，皆能即刻以LINE通知客戶指定的群組，讓機構內的照護人員、遠端的家屬等，都能在第一時間應變處理。