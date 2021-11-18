美國聯準會宣布11月起將縮減購債、眾議院批准債務上限暫時提高至12月，中租投顧認為，儘管市場對美國通膨仍有疑慮，但在疫情漸獲控制、市場逐漸適應中國大陸監管政策、及美國史上最大規模的基建法案加持下，全球景氣維持擴張軌道，特別看好歐美後市表現。

中租投顧副總經理蘇皓毅指出，雖然原物料價格上揚，但美國經濟狀況良好，政府及相關機構已就相關問題著手解決。美國財務部長葉倫日前表示，美國並未失去對通膨的控制，預期通膨水準將在明年下半年恢復正常。

蘇皓毅表示，目前美股VIX指數已回到相對低點，最新公布的美企財報佳、非農就業維持強勁，ISM指數顯示製造業與服務業活動持續擴張，持續看好美股未來表現。而歐洲評價水準仍相對偏低，亦具投資價值。

蘇皓毅建議，投資人可以美歐市場為主，成長與價值兼備、透過定期定額方式分批布局，全面掌握類股輪動契機，中租投顧旗下中租基金平台亦對此推出2大優惠活動。若平時沒有時間研究投資標的，則推薦「中租WISEGO」智能理財服務。

中租投顧表示，「中租WISEGO」結合AI+HI智能理財服務，依照投資人風險等級，從保守到積極細分19個投資模組，提供最能符合投資人理財需求的投資建議。自2019年4月服務上線以來，積極型模組截至10月底的累計投資報酬率達62.5％。

而中租基金平台因應客戶需求，於9月推出升級的「中租WISEGO 2.0」，投資人由原先僅能持有1個投資組合開放到最多5個，包括子女教育、父母照養及自己的退休基金等都能分開規劃，同時開放美元申購幣別，讓資金運用更加靈活。

中租投顧表示，「中租WISEGO 2.0」9月正式上線後，統計至10月底管理規模年增達6成，蘇皓毅認為，此狀況顯示國人對於智能理財的接受程度逐漸提高，未來中租基金平台將提供更多創新服務，幫助投資人輕鬆理財。