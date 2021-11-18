北市大安區1處路口日前發生1起腳踏車闖紅燈，遭綠燈直行機車撞飛後翻轉360度墜地事故，機車後方的另輛機車也因閃避不及摔地滑行；撞上的機車騎士事後自行起身走向對方，不過過程中他的牛仔褲一度滑落、露出紅色內褲，而腳踏車騎士則疑似骨折癱坐路邊。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享1段影片，影片中腳踏車騎士先是違規闖紅燈，遭到綠燈直行的機車撞飛，而機車後方的另1輛機車眼見車禍後也自摔倒地，2輛機車皆滑行數公尺，而第1輛撞擊的機車騎士自行起身後，身上的褲子竟直接下滑，露出紅內褲。

騎士撞飛腳踏車嚇到褲子滑落 內褲全曝光網嗨翻：見紅了（取自YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」）

違規闖紅燈的腳踏車騎士事發當下遭撞飛，身體幾乎旋轉360度墜地，事後他癱坐在路中間無法起身，疑似已有骨折，撞擊的騎士也趕緊走向前詢問狀況；短短25秒影片曝光後，YouTube標題為「腳踏車與機車事故（爆點多請細細看完每一秒）」，PO文更笑說「腳踏車（騎士）在空中轉了1圈，2台機車貼地滑行，一度以為在看電影特技」。

其他網友留言說，「紅燈啊，不要命啊（還好騎士用滑的 不然最少一命）」、「騎士的褲子: 我當時怕爆了（鬆）」、「見紅了，褲子掉了，我忍不住笑啦」、「鞋子飛超遠，一個摔倒，一個褲子掉下來，快笑死」、「第二個人的跌倒方式也太好笑」、「這影片實在太多看點」。