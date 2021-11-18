星展銀行台北分行18日宣布，與台灣積體電路製造股份有限公司完成簽署3年期10億歐元，約新台幣325億元的「永續連結貸款」，星展銀行表示，將於貸款期間就台積電相關永續指標表現、績效達成度，提供優惠之貸款利率，和台積電攜手力行永續。

台積電ESG五大目標實績，包括：綠色製造、打造包容職場、建立責任供應鏈、人才培育以及關懷弱勢，將是星展銀行提供優惠貸款利率的重要參考。

星展銀行台北分行專為服務OBU企金業務，此筆10億歐元永續連結貸款亦是台積電的海外資金部位，亦是土洋銀行近期與企金客戶簽訂綠色金融相關契約，金額最大的一筆！

台積電作為台灣企業永續經營的先行者，繼2020年加入全球再生能源倡議組識（RE100），宣示於2050年前全球營運將100％使用再生能源的目標後，今年再度承諾將於 2050 年達到淨零排放目標，並發布氣候相關財務揭露報告書，以實際行動落實環境永續。未來也將攜手其產業供應鏈一同邁向零碳排，建立產業節能減碳典範。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，星展集團結合金融服務與永續發展，協助企業將永續融入其業務發展中，已經獲得多家企業認同與響應，讓永續發展不再只是口號。星展銀行台北分行至今共已累積數件永續連結貸款成功案例，為客戶擘劃永續金融，並於該領域佔有一席之地。