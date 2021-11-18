日本政府對於勞力短缺的餐飲、旅宿、農業等14個業種設有「特定技能」居留資格，正研擬從2022年度起讓這項居留資格可不限次數更新、家人一同赴日，等同可無限期居留與工作。

日本經濟新聞報導指出，這將成為日本接受更多移工的一大轉捩點，因居住10年以上才能取得永久居留權，過去僅對專業或技術人員開放的永久居留途徑，將為更多移工敞開大門。

日本經濟新聞報導，日本政府正著手研擬讓適用「特定技能」居留資格的14個業種的外籍移工，全部都可無期限在日本工作；相關單位正討論獲得「特定技能」資格的技能測驗將如何調整等相關事項，預定2022年3月正式決定與公告。

報導說明，「特定技能」居留資格從2019年4月起實施，以在缺乏人才的特定業種中，可成為即戰力的外國人為實施對象。包含工具機、建築、造船、機場地勤、旅宿、農業、漁業、外食業、看護等。

「特定技能」居留資格又分為兩種，其中「1號」為具有實務經驗、不需要特別教育訓練者，最長可居留5年；「2號」為技能熟練、可成為現場指揮者，居留資格可不限次數更新，家人也可取得居留資格，但僅限建築與造船業2項業種。

出入國居留管理廳相關人士表示，預計將擴大適用「特定技能」的「2號」對象，納入其他11項業種（看護有另一種不同的長期居留制度），未來「特定技能」的14個業種都將可無限期居留與工作。

不過執政黨自由民主黨的保守派認為，擴大移工長期居留與取得永久居留權的途徑，可能被連結為事實上的開放移民，態度相當慎重，要實際上路可能還需要一番曲折。（譯者：顧荃/核稿：盧映孜）1101118