五月天到底要不要來？陳其邁笑稱，怕爆雷準備稿子照念，會比照台積電尊重主辦單位，由相信音樂宣布比較好。（柯宗緯攝）

高雄跨年活動備受關注，市長陳其邁昨天被問到搖滾天團五月天是否到高雄舉辦跨年演唱會時，語塞笑說「呃⋯⋯這個、這個，呃⋯⋯」，最後說過幾天再跟大家報告。今（18）日媒體再追問五月天到底要不要來？陳其邁笑稱，怕爆雷準備稿子照念，會比照台積電尊重主辦單位，由相信音樂宣布比較好。

媒體關心高雄跨年晚會亮點以及是否有五月天演唱會，陳其邁依舊不鬆口賣足關子，今天更「放大絕」直接拿出稿子照念。他笑說，幕僚提醒他不能爆雷，因此有準備一份稿子給他念，「我這樣講比較不會凸槌」。

五月天是否有望到高雄世運跨年，從昨天陳其邁受訪的反應或許可以嗅出端倪，五迷也興奮期待成真。陳其邁今則讀稿表示，比照台積電尊重主辦單位，相信由相信音樂宣布比較好，不過市府一定會做好服務歌迷的工作。意即之前瘋傳台積電到高雄投資，但他仍不代替對方宣布，這次也應由五月天的公司相信音樂宣布。

針對高雄跨年晚會，陳其邁表示，特別感謝兩家無線電視台民視、華視共同攜手舉辦全國第一次的雙舞台跨年，這次會運用5G低延遲科技技術進行，這也是台灣首度異地共演，會配合投影技術，但只能講到這，「還有彩蛋，但他們（幕僚）說不能一次爆雷這麼多」。

至於防疫措施，陳其邁表示，根據目前疫情穩定，如果中央沒再公布本土個案，風險較低，但該做的實聯制、戴口罩等相關防疫規定有要求，後續會再做滾動式調整。

媒體也追問是否有跨年焰火？陳其邁語帶保留說，「我的了解目前是沒有，但是先講到這裡就好」，幕僚已經告訴他怎麼做了，今年跨年高雄一定是不夜城非常熱鬧，也歡迎大家提早訂飯店，不然就找朋友借宿，還有花錢一定要來高雄。