台灣首例「新四劑戰士」，北市醫護打完兩劑高端疫苗後，混打AZ＋莫德納。（圖／翻攝自潘建志臉書）

新高端四劑戰士誕生！萬芳醫院精神科醫師潘建志今分享，北市一名年輕醫護打了兩劑高端又混打AZ加莫德納疫苗，至今身體都正常，沒有血栓也沒有心肌炎，但弔詭的是，當初打完兩劑高端驗抗體都是陰性，直到後來打完AZ與莫德納後才轉陽性，讓人質疑前兩劑的抗體去哪了？他也建議打兩劑高端的民眾接著可選打BNT，因為沒有血栓風險、心肌炎機率較低，加上國際接受度高，打完以後可去的國家將從4個無限擴充。

醫師潘建志今在臉書發文表示，新四劑高端戰士誕生！台灣第一例接種兩劑高端混打AZ與莫德納的個案出現。台北市一名醫護人員平常負責照顧新冠重症患者，二月底參加高端實驗打了第一劑高端，接著在三月底打第二劑，但當時健保卡上並沒有出現註記，後因北市強制醫護打疫苗，院方測試抗體2次皆陰性，推估個案當初可能是安慰劑組，便替其安排打AZ疫苗。

潘建志指出，由於當時已開放醫護人員混打AZ＋莫德納，因此個案在九月接種第二劑時，選擇打莫德納。出人意料的是，高端解盲後，個案竟被告知當初屬於疫苗組，而健保卡也出現打過高端的註記，至此確定該名醫護完整接種了四劑疫苗，分別是「高端、高端、AZ與莫德納」。

潘建志也說，該醫護也分享自己的身體狀況，九月初打完第四劑疫苗後，身體情況都正常，沒有出現血栓或心肌炎的相關症狀，後續進行抽血檢查，血小板、D-dimer指數、心肌發炎指數、肝腎功能指數也都正常，目前正常上班中。不過，該醫護近日自費接受抗S蛋白的抗體檢查，結果是陽性，表示打AZ+莫德納後終於有抗體產生了。

潘建志表示，很怪的是該醫護在六月接受抗體檢查都是陰性，但他年紀小於30歲，也不是先天免疫功能缺失的病患，那前2劑高端的抗體跑去哪了？不過，接種兩劑高端＋AZ+莫德納，這樣血液裡充滿了S蛋白、mRNA和DNA，可說是最強人類補完計劃。

潘建志坦言，其他已打完高端且有出國需求者，是否該再打兩劑國際疫苗？他認為還是要交給專業醫師判斷，評估病史與抽血檢查後再決定。至於要打哪個廠牌，他則建議選擇兩劑BNT，因為BNT不會有AZ的血栓風險，且心肌炎風險僅莫德納的五分之一。加上BNT在國際接受度高，打完兩劑高端與兩劑BNT後，共四劑疫苗可去的國家將從4個無限擴充。