顏寬恒完成登記參選手續，並希望對方陣營能彼此尊重。（陳世宗攝）

中二區立委補選藍營就定位顏寬恒登記參選 顏寬恒批對方陣營能彼此尊重

財產被窮追猛打「國家機器動起來」？ 顏寬恒：現在像跟周玉蔻選

台中第二選區基進黨立委陳柏惟上月底遭到罷免，藍營推出前立委顏寬恒代表出征；今天上午他單槍匹馬親自前往中選會登記參選。顏寬恒指出，針對媒體人的不實指控請她要查清楚；與鄉親間「人與人的連結」情誼，卻被有心人士、特定政黨影射、貼標籤說是派系，相較於民進黨內的各大派系「我們溫暖許多」。

中二選區立委補選，訂於明年1月9日（星期日）投票，本周一起受理候選人登記，民進黨徵召醫師林靜儀披掛上陣，周一搶頭香登記；代表國民黨出戰的前立委顏寬恒於今天早上9點前往登記。

顏寬恒指出，選戰開打今天首度自己一個人親自登記，這場選戰主軸在地出發、最大靠山是在地鄉親，面對執政黨的大軍壓陣，對他個人不斷批評及抹黑，這場選舉他靠的是海線及屯區的鄉親，對外界批評指教會尊重，對不實抹黑跟造謠交給發言人澄清，需要採取法律行動部分絕對會捍衛清白。

顏寬恒說，就媒體人指稱他2019及2014部分，請她自己查清楚，不實指控爆料大烏龍，2019年是他兒子結婚時已經住在沙鹿，2014是小朋友念國高中、女兒結婚；因媒體人有大量的發言管道造成選民誤解，對不實說法希望她們負起責任；媽媽都一直跟他住，小孩國、高中時住台中，國、高中畢業後就住在沙鹿。

就外鋪天蓋地的不實抹黑與造謠。顏寬恒指出，被攻擊抹黑是可以預期，他將勤走基層訴諸選民的支持，選舉時與民眾的情感被影射、被有心人士說成是「派系」，這種「人與人的連結」是需要長期的紮根與在地經營，不管小到鄰里間的水溝、路燈、柏油路，大到城市間的交通建設等，鄉親都習慣找他們幫忙。這樣情誼被有心人士、特定政黨影射、貼標籤說是派系，相較於民進黨內的各大派系，被影射及貼標籤的派系「我們溫暖許多」。

面對接踵而至的外界壓力要如何舒解？顏寬恒強調，選舉要找到對的方法就能獲得紓緩，他尊重對方陣營，也希望對方陣營會尊重彼此，希望民眾能看清楚；對於地方的發展和期待，需要什麼樣的民意代表？不希望被政黨所操作。