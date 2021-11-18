男子職業籃球聯盟P.LEAGUE+（簡稱：PLG）是台灣第二個開打的職業籃球聯盟，再度成為台灣受矚目的體壇盛事，而自從球隊成立專屬啦啦隊「Formosa Sexy」後，也受到不小注目，其中，成員Ariel（簡瑀萱）還有「職籃秀智」的美名，她近日就曬出辣穿比基尼泡湯照，畫面香豔，讓網友眼睛大吃冰淇淋。

背號5號的啦啦隊員Ariel（簡瑀萱），以一張俏麗臉蛋、好身材和精湛舞藝，而擁有「職籃秀智」的美名，親民的Ariel不吝嗇在網上和粉絲分享生活日常，她近日就和啦啦隊團員一起到宜蘭鳩之澤溫泉泡湯，Ariel也辣曬比基尼泡湯照，她坐在戶外泳池中泡湯，一雙美腿浮出水面，搭配Ariel微濕的長髮和深V泳裝，傲人美胸和S形身材曲線相當養眼。

同時，Ariel也和團員芝芝、其其、虔虔、牛奶等人，合體拍泡湯大合照，5人還一字排開曬美背，不吝嗇放送福利的她們，接著也在官方IG曬出抖音影片，她們跟著音樂扭腰擺臀、舞動身體，讓網友直呼：「治癒人心的溫泉」、「好香好香」、「好辣」。