41歲辣媽張柏芝跟前夫謝霆鋒育有兩子Lucas和Quintus，前年她閃電宣布三度當媽，生下小兒子Marcus，但孩子的爸被視為最高機密，至今無解。今年初張柏芝參加《乘風破浪的姐姐2》積極復出，更當起賣貨直播主，今(18日)港媒報導，張柏芝在直播時出包喊錯價格，導致廠商損失至少5萬人民幣（約21萬台幣），但張柏芝很阿莎力，喊話自己會貼錢全盤負責。

張柏芝前年生下小兒子，更為了港媒曝光Marcus的出生證明，開告媒體，今年初她全面復出，不管是婚姻或親子問題都來者不拒，被問到離婚，張柏芝表示：「結婚、離婚其實我不當是一回事，因為我最大的夢想就是當媽媽。」並強調自己恢復單身後身價不減，仍有許多男士追求，她更在其他節目挑明，若有一天要再婚，第一件事就會去找律師擬定一項協議，要求若離婚孩子的撫養權都需歸她，直言都是因為太愛孩子、太喜歡當媽媽。

張柏芝今年光是上半年就傳賺了2億台幣。（圖／翻攝自張柏芝微博）

據《東網》報導，張柏芝今年初復出上節目後，工作、廣告便接二連三出現，讓她賺錢賺到手軟，日前在一場直播中張柏芝或許因為太忙碌竟出大包，賣套裝時將商品價格說錯，張柏芝發現後隨即道歉，但也豁出去說：「我話都說出去了，就按這個價格賣，如果不夠的，我自己補！」

而媒體粗估，張柏芝這次為了自己說錯話，大概要自掏腰包花5萬人民幣（約21萬新台幣）補足廠商損失，但會讓她如此豪邁答應補錢的原因恐跟她今年荷包賺滿滿有關，先前她便曾公開在北京、上海都有破億價值的豪宅，她參加《浪姐2》後又有3項代言和7支廣告捧錢找上門，加上其他綜藝節目的通告費，今年光是前半年收入就高達2億台幣，也難怪她在直播中能直爽承諾願意為自己失言全權負責。