一隻年輕的偽虎鯨17日被人發現擱淺在宜蘭蘇澳沙灘，相關單位也緊急展開救援行動。 （宜蘭縣政府提供／胡健森宜蘭傳真）

一隻年輕的偽虎鯨17日被人發現擱淺在宜蘭蘇澳沙灘，相關單位也緊急展開救援行動。 （宜蘭縣政府提供／胡健森宜蘭傳真）

一隻還相當年輕的偽虎鯨疑似身體出了狀況導致體力不支，昨（17）日擱淺在宜蘭蘇澳大坑罟的沙灘，宜蘭縣政府農業處獲報後立即通報相關救援單位，經專家評估之後，由中華鯨豚協會等單位一同協助緊急送往基隆八斗子救援站治療照顧。

宜蘭縣政府農業處表示，昨（17）日上午接到民眾及海巡通報，在蘇澳「大坑罟」沙灘上發現一隻偽虎鯨擱淺，農業處人員到場後發現這隻偽虎鯨還是活體，立即通報相關救援單位協助。

農業處表示，這隻偽虎鯨體長320公分，屬青少年成體，被人發現時皮膚有感染現象，呼吸並不是很順暢，但生命徵象穩定，經過專業獸醫等專家評估後，在中華鯨豚協會人員會同下送往基隆八斗子救援站做後續的治療及救援工作。

偽虎鯨主要出沒在熱帶至亞熱帶的開放海域，偶而會在大陸棚與島嶼週邊的近岸水域出沒，澎湖、墾丁、屏東及宜蘭、花蓮、台東、蘭嶼綠島等都有正式的目擊紀錄，但並不常見；縣府農業處表示，近幾年宜蘭並沒有發現偽虎鯨的活體，此次有活體偽虎鯨擱淺，算是相當少見的事件，由於這隻偽虎鯨發現時看起來比較瘦弱，研判可能是身體狀況較差，才導致體力不支被海浪衝上岸。