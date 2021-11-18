大陸當紅女神楊冪是童星出身，4歲就開始演電視劇，更考進戲劇科班接受專業訓練，觀眾可以說是一路看著她走到今天的地位，楊冪在影劇界屢屢締造佳績，紅到成為「流量女王」，戲約、代言從沒斷過，粉絲因此能頻繁看見女神的各種閃亮現身，因此發現，她出席任何公開場合幾乎都是裙裝，且幾乎不穿長褲，讓人好奇原因為何。

楊冪當年以《神鵰俠侶》郭襄一角打開知名度，因《仙劍奇俠傳三》唐雪見一角爆紅，之後主演《宮》、《小時代》、《三生三世十里桃花》等作品，每部戲必中，因此在圈內地位甚高，即便當年帶球嫁劉愷威、5年後又離婚成了單親媽，失敗的婚姻竟毫不減低她的人氣，工作有增無減，楊冪也始終是各大活動與廠商的最愛。

楊冪最新古裝劇《斛珠夫人》熱播中，其他公開行程也塞滿滿，無論戲裡還是戲外，一套套精心準備的穿搭滋養眾人的眼球，有網友發現她的穿衣哲學其實是有規則的，她幾乎不會選擇穿褲裝，總穿裙子，且幾乎不穿長褲，日前就有博主在影音平台《bilibili》討論這個話題，各方思索後，導出了兩大原因。

楊冪現身公開場合總是穿裙子，幾乎不會選穿長褲。(翻攝自嘉行楊冪工作室)

首先，楊冪喜歡以裙裝現身，跟身分有關，她這樣等級的女星，現身活動時通常會穿裙子甚至更多時候穿禮服，一來靠剪裁凸顯曼妙身姿，再者如此隆重盛裝打扮，是對主辦方的尊重；另外，楊冪的身材特質，其實不適合穿褲裝，因為她非常瘦，雙腿更是異於常人般地纖細，有傳楊冪的腿細到撐不起最小號的牛仔褲，所以長褲完全無法凸顯她的身材優勢，但熱褲她偶爾會穿，版型對了能襯托白皙神美腿及小翹臀，是比較OK的選擇。