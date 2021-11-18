18日微弱鋒面通過及東北季風稍增強，竹苗以北地區有雨且擴散條件佳，各地空氣品質為良好至普通等級。依10時監測結果，竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖地區多為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門、澎湖地區主要為「普通」等級，崙背地區因風速較強易引起地表揚塵影響空氣品質。

依監測資料顯示，18日東北季風稍增強，中部以北地區擴散條件佳且易有雨，空氣品質普遍較佳；南部地區位在下風處，稍有污染物累積，空氣品質普通，雲嘉南沿海地區因風速較強易引起地表揚塵影響空氣品質。

竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級，中部近山區於清晨至上午期間可能為普通等級；北部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

未來一周，18日東北季風增強及華南雲雨區東移影響，19日東北季風影響，西半部地區整體擴散條件好轉，各地空氣品質多為普通至良好等級；20日至21日東北季風稍減弱，位於下風處之南部地區擴散條件稍轉差，須留意污染物累積情形；22日東北季風再增強，23日受東北季風影響，擴散條件轉好。