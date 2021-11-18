資誠PwC在18日發布《亞太淨零碳排報告》指出，亞太地區需要加大脫碳的力道，以控制全球暖化目標升溫在1.5°C以內，達到淨零碳排的目標。企業必須與政府合作，在淨零轉型的過程中引領變革，掌握綠色成長的黃金機會。

2020年亞太地區占全球二氧化碳能源相關排放量的52％。由於亞太地區各區域的發展階段不同，社會經濟條件也有所差異，因此，各區域對能源的需求也必然有所不同。只要石油燃料佔亞太地區能源結構的絕大部分，脫碳的速度就會太慢。

PwC Asia Pacific and China主席趙柏基（Raymund Chao）表示，全球正在經歷氣候變遷帶來的巨大影響，而且比預期的要快得多。現在是企業承諾淨零的時候了。脫碳和將升溫限制在比工業化前高1.5°C的窗口正在迅速關閉。亞太地區可以扮演關鍵的角色，尤其是亞太地區將明顯感受到全球暖化對其社會和經濟成長基本面帶來的影響。

第26屆聯合國氣候變遷大會（COP26）日前閉幕，其中一個關鍵亮點是，淨零競賽將從由上而下的承諾以及國家目標開始進行，也就是說，政府在能源系統、工業、經濟和社會的淨零轉型過程中具有舉足輕重的地位。然而，淨零碳排並不是單靠政府就可以獨自完成，政府和企業必須相互合作。

PwC Asia Pacific Markets副主席Sri Nair指出，企業擁有綠色成長的黃金機會。唯有掌握先機且快速行動的企業，才能在不斷變化的消費者態度、新技術和新市場中佔據有利位置。每家企業和每個市場都是獨一無二的，因此沒有一體適用的解決方案。企業必須重新評估其策略，淨零之旅應該從重新審視使命、績效和員工開始。

全球越來越多人認同淨零轉型的需求，亞太企業必須聚焦在如何加速自身的脫碳，同時協助和激勵更廣泛的利害關係人跟進。對淨零的承諾需要每家企業重新想像可能性，並基於此願景，實現其策略、營運模式和科技的一站式轉型。

資誠建議，當談到企業對氣候的影響時，變革必須從領導者開始。企業領導者需要由上而下宣示對於淨零碳排承諾的決心，將淨零排放策略整合在企業的所有營運流程中。同時也要利用新興的資本來源，在淨零轉型過程勢必要投入資本，淨零轉型所需的財務，需要所有利害關係人之間的創新和永續夥伴關係，以及公私部門大規模和快速的投資。

另外，資誠認為，企業要做先行者，要快速行動且全面性的轉型，並考量營運模式、供應鏈、創新和人才這四個面向。亞太地區的企業可以主動引領轉型並邁向淨零目標。而資誠也指出，需透過報告來建立信任，資訊和透明度至關重要。企業需要建立新的碳治理和ESG報告模式，向市場、供應鏈、員工和政府發出明確訊息：企業的淨零轉型是透明且可被確信的。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，在淨零轉型的過程中，企業要建立信任，必須與利害關係人充分溝通企業的使命、願景、策略目標與績效，同時，必須建立一套可信賴的制度、流程及系統，以客觀衡量、管理及與利害關係人溝通各項ESG策略目標與績效，並透過外部確信，提高相關資訊的公信力。