中鋼工會理事長陳春生高票連任 董事長翁朝棟:有助勞資和諧溝通 10:492021/11/18 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鋼企業工會理事長陳春生高票連任理事長，中鋼董事長翁朝棟除在第一時間內，前往工會向陳春生道賀外，並表示陳春生能以6907票、總得票率82.24％的高得票率，順利連任，顯示他任內推動與公司簽訂的第五次團體協約，為會員爭取更好的權益、福利及勞動條件，獲得超過半數會員的肯定和支持，將有助於未來勞資雙方的和諧和溝通，奠定公司營運穩定的重要基礎。 中鋼企業工會選舉圓滿落幕 現任理事長陳春生順利連任 陳其邁：亞灣「特貿三」產業帶動就業、人口 #中鋼 #陳春生 #連任 #董事長 #翁朝棟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 信義房屋歡慶40歲生日！ESG打造永續好生活 20:382021/11/16 房市新訊 採‧訪‧線‧上－如果，中經院長是一位網紅 04:102021/11/18 專題周報 時論廣場》民進黨才能打敗民進黨（崔慈悌） 20:352021/11/15 時論廣場 2022誰來做老大》台東市長 藍營暗潮洶湧 綠恐漁翁得利 04:102021/11/17 政治要聞 陳朝平快評》政府助漲物價 無知官員邀功 09:192021/11/15 快評 台糖實踐永續發展 獲4大獎肯定 16:272021/11/17 財經 台灣行動菩薩攜手全聯助弱勢學童 送出1200個愛心物資箱 18:422021/11/15 財經 中鋼盤價開跌 估需求1月爆發 04:102021/11/16 產業特刊 首批「高端四劑戰士」人數曝光 陳時中：混打這款疫苗的最多 12:112021/11/17 生活 亞灣特貿三招商有成 亞灣增4萬坪產業發展空間 13:552021/11/16 財經 新北三重職業重建中心10年有成 提供近6千人次身障就業服務 16:262021/11/15 財經 財經熱門新聞 逼死OPEC！外媒爆拜習串通1驚天陰謀 油價恐大爆崩 - 財經 華南「7姬脫光辣桌曆」瘋傳 金管會回應了 - 財經 一塊布遮裸身！華南7姬火辣桌曆不印了 金管會被嗆爆 - 財經 俄國沒有先進晶片 竟能製造驚人武器？原因令人意外 - 財經 台積電工程師哀號45歲退休難 過來人曝做到一件事有機會 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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