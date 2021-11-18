中鋼企業工會理事長陳春生高票連任理事長，中鋼董事長翁朝棟除在第一時間內，前往工會向陳春生道賀外，並表示陳春生能以6907票、總得票率82.24％的高得票率，順利連任，顯示他任內推動與公司簽訂的第五次團體協約，為會員爭取更好的權益、福利及勞動條件，獲得超過半數會員的肯定和支持，將有助於未來勞資雙方的和諧和溝通，奠定公司營運穩定的重要基礎。