天氣冷颼颼，許多人想念日本的冬天，而連續6屆榮獲日本海鮮丼金賞獎的「日本橋海鮮丼辻半」，為解粉絲出不了國的鬱悶，推出全新話題冬令新品。

其中本次主打為台灣首創－融合法國炙燒嫩肝，及日本海鮮珠寶盒3段式吃法的創新海鮮丼－「華」；另一新品則以整隻「南非黃金生龍蝦」為主角，搭配北海道干貝、扇貝、時令鮮魚等頂級鮮味的生食級日系火鍋－「龍洑黃金生龍蝦套餐」，滿足喜愛吃生食的饕客，也滿足愛吃鍋物老饕。

日本橋海鮮丼－日法 雙重奏《華》海鮮珠寶盒，780元+10%。（日本橋海鮮丼辻半提供）

冬季主打新品－「華」海鮮珠寶盒，特選優質鮮嫩鴨肝，品嘗過程中再加入日本真鯛高湯，體驗品牌獨創的三段式吃法，套餐價780元＋10%。「龍洑黃金生龍蝦套餐」以整隻南非黃金生龍蝦為主角，以生食級北海道干貝、大扇貝、等多種鮮味搭配，透過湯霜技法放入鍋中涮個10秒鐘，就能享受頂級海味的鮮美，新品推薦價1390元＋10%，白飯可加199元升級小菊海鮮珠寶盒（原價250元）。