18日，現代汽車偕同子公司起亞指出，希望藉著在加州洛杉磯車展秀出概念車之際，能增加自己日後電動休旅銷售量。

美國時間19日起，全球車壇盛會的洛杉磯車展將揭幕，到時約有千輛展示車輛。同時，2021年也是洛杉磯車展首次頒發ZEVAS獎項給參展的電動車(EV)，故全球車商無不摩拳擦掌欲推出自己概念車種，來獲得這難得獨特殊榮。

對現代與起亞而言，這次也派出Seven以及EV9，這兩款概念車是出自於集團專門打造EV的平台E-GMP之手。EV9充一次電就能跑至少482公里，能坐7人的Seven也有一樣的里程效能。

兩款車型都配有V2L功能，有了這種功能後，EV就變成一種儲能系統可提供電力，就像可讓其它EV充電一樣等。

4月時，現代汽車推出IONIQ 5這種中型多功能休旅。同時，這也是E-GMP平台生產的第一款EV。現代也計劃在2022年推出IONIQ 6中型房車，2024年再讓IONIQ 7大型休旅亮相。

11月初，起亞曾宣布將從2035年起，歐洲市場就只賣EV，然後2040年開始，將在其它主要市場銷售電動車輛。而EV9是繼EV6之後，第二款出自E-GMP平台的車款。

起亞表示，到了2025年時，將會出產11款新EV車種，包括7款是經由E-GMP所製造的。