因供應鏈吃緊和延誤正持續推升成本，思科系統公司（Cisco Systems Inc）本季營收獲利展望意外疲弱，受此打擊，該網路設備製造商周三盤後股價重挫6.3%。

思科第一財季（截至10月30日）營收年增8%，為129億美元，略低於市場預估的129.8億美元。經調整後每股盈餘為82美分，略高於市場預估的81美分。

該公司預期第二財季營收較前一年同期成長4.5%～6.5%，不及華爾街預期的年增約7.4%。第二季每股盈餘估將介於80美分至82美分，其中值略低於分析師預估的82美分。

全球企業正面臨前所未見且不斷推升營業費用的半導體短缺問題，使思科這些在產品中必須使用晶片的企業獲利遭到打擊。

思科財務長Scott Herren表示，該公司亦面臨供應鏈中運輸和物流成本升高。雖然思科在查明和解決零組件短缺方面取得進展，但要解決所有問題仍是一大挑戰。他並表示現在有更多零組件採用空運，幾個地方的塞港問題讓公司吃不消。

思科第一財季訂單成長33%，顯示需求仍然強勁，但供應鏈問題讓這些訂單無法立即轉化為收入。

儘管如此，該公司仍維持2022財年總體成長5%～7%的目標不變，其中值與分析師預期的成長6%相符。

財務長Herren並表示，儘管面臨硬體供應鏈問題，但仍有159億美元的未完成合約提供一定的穩定性，其中60%為服務合約，40%為軟體合約。