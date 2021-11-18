晨星 (Morningstar) 發佈了最新一季的台灣境內發行基金資金流向報告中指出，台灣境內發行基金Q3淨流出金額522億新台幣，創近5年來新高。

台灣發行成立的基金，出現19個季度以來最嚴重的季度淨流出。晨星Direct的數據顯示，2021年第三季度，市場淨贖回522億新台幣，扣除從貨幣市場基金流出的資金，市場在此期間贖回了144億新台幣，而2021年第二季的資金流入為2094億新台幣。

晨星表示，按資產類別計，平衡型基金為第三季資金流入的主要來源，超越股票和債券類別，這一趨勢與全球市場一致。平衡型基金是過去六個季度唯一有淨申購的資產類別，申購金額1240億元新台幣。相反地，債券型基金被贖回約455億元新台幣。

若以各投信公司淨流出入金額來看，晨星指出，市佔排名第六的中信投信，憑藉其優先順位債券、中國股票和越南股票ETF產品，成為第三季吸納最多資金的投信；市占第一的元大投信，第三季總贖回金額最高，贖回金額約213億新台幣。

至於各檔基金的資金流向，元大台灣高股息ETF和中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF，是申購金額最大的基金之一。元大台灣卓越50ETF和群益15年期以上新興市場主權債ETF則是本季最大淨流出的標的。