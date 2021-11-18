為防範中國有機會取得先進微影技術極紫外光（EUV）設備的可能，韓企SK海力士改造中國無錫晶片廠的計畫恐無功而返。傳SK海力士成為中美摩擦下最新受波及者，其欲引入高級設備進中國提高晶片生產效率的計畫，如今遭到美國反對。

路透引述知情人士報導，SK海力士希望改造其在無錫的大型晶片工廠，這座工廠占公司約半數DRAM晶片的產量，且占全球產量達15％。SK海力士希望引入艾司摩爾最先進的EUV設備，升級無錫晶片廠的產品，控制成本並加速生產效率。

但美國對此持反對意見，此前美國認為中國可能會將EUV設備用於強化其軍事，故阻擋包括中芯國際等中國知名半導體企業採購該類先進設備。如今的執行主體雖然是韓企，但由於會將先進技術引入中國，美國將扼殺這種風險。

報導引述白宮官員說法稱，目前拜登政府仍然專注於防止中國利用美國和盟國的技術來發展最先進的半導體製造，中國會利用這些技術助力軍事現代化。報導分析，美國官員認為由韓企將EUV設備引入中國的舉動，與中企引入中國並沒有區別。

報導稱，SK海力士內部擔憂，如果美國持續阻擋，公司可能會在記憶體晶片競賽中落後給三星電子、美光等企業。SK海力士已經為此憂慮一段時間，其CEO李錫熙在7月訪華盛頓時，還向美國官員提出類似問題。