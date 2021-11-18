永續發展已成為各界關注重點，全球在歷經疫情衝擊下，ESG投資備受矚目，「企業永續綜合績效類」獲獎名單，不止是投資人的重要指標，更是穩定社會引領台灣前進的關鍵力量，新光鋼鐵勇奪TCSA2021年度「永續綜合績效類-績優獎」暨「企業永續報告書傳統製造業-金獎」實至名歸，可喜可賀。

新光鋼鐵在董事長粟明德領導下創下連續三年獲獎的肯定，在營運績效、公司治理、企業社會責任及關懷、永續環境等面向持續深耕並提升，同時打造穩定、和諧、多元且友善的職場環境。該公司長期以實際行動展現扶助弱勢、人才培育、社區關懷及緊急救護、醫療補助等社會關懷與付出；尤其在國內新冠肺炎疫情嚴峻期間，新光鋼鐵更率先響應政府，提供第一線防疫人員所需的防疫物資及設備，如COVID-19檢測機台、抗原檢驗試劑及移動式檢查屏風等防疫相關物資，讓醫療院所及第一線防疫人員有效快速針對變異病毒進行篩檢，與政府共同抗疫，降低疫情擴散，為社會盡一份力量。

ESG是企業長期財務績效的根基，新光鋼鐵致力於提升ESG管理效益及重視利害關係人的重大性議題，深耕臺灣市場，強化永續競爭力並配合政府再生能源發展政策，全力投入綠能產業相關的產品及解決方案的供應鏈，包括離岸風場水下基礎、太陽能電廠支架及Total Solution等，與政府攜手為地球永續努力。