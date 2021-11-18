新北市府往年所舉辦的市府員工聯誼活動，大多以戶外運動為主，今年受疫情影響，改在新北電競基地舉辦「新北舞動eSports」舞蹈運動電子競賽。市長侯友宜今到場參加，侯友宜暖場時超大動作的舞技，奪得遊戲最高分，他表示，歡迎單身同仁來認識新朋友，有好的結果他會送上金鏟。

侯友宜大動作舞技獲得最高分，氣氛超嗨。（戴上容攝）

新北市政府18日上午9時在新北電競基地舉辦「新北舞動eSports」舞蹈運動電子競賽，侯友宜、各局處首長與新北市議員彭佳芸、王威元等人到場參加。侯友宜與各局處首長以「Baby Shark」開舞，侯友宜大動作舞技獲得最高分，氣氛超嗨。

平溪區公所打扮成可愛的貓咪。（戴上容攝）

「新北舞動eSports」競賽中，各局處、區公所全都盛裝參加，像是社會局同仁則打扮成行俠仗義的泰山、蘆洲區公所打扮成「神將寶寶」、平溪區公所打扮成可愛的貓咪等。

社會局專委黃逢明表示，社會局在疫情期間仗義扶助弱勢，因此這次參賽特別扮成「泰山」的模樣。（戴上容攝）

侯友宜致詞，以往跨機關聯誼運動都是辦在戶外，因應疫情，改在新北電競基地舉辦舞蹈運動電子競賽，希望透過活動讓大家放鬆身心，也讓大家知道各機關團隊有很多舞林高手，沒結婚的同仁更可藉此機會互相認識，有好的結果，他會送上金鏟。

人事處表示，「新北舞動eSports」是運用全國首座電競基地及設備，規畫適合全齡化的舞蹈運動電子競賽，此次活動加入創意造型獎項發揮機關特色，各機關報名踴躍共計51隊參與。另，為讓所有機關同仁能感受現場氣氛，特別進行線上直播，讓無法到場的同仁，也能一同為工作夥伴加油打氣與體驗現場熱鬧氛圍。

社會局專委黃逢明表示，社會局在疫情期間仗義扶助弱勢，因此這次參賽特別扮成「泰山」的模樣，妝、髮全都是同仁自己梳化，社會局同仁充滿活力又認真，賽前一周全都留下來練舞，6位同仁中有4位還未婚，參賽不僅希望奪得佳績，也希望能認識更多好朋友。