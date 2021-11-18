太平洋電信電纜公司前董事長孫道存17日凌晨癌逝，享壽72歲。回到孫道存一生轟轟烈烈，風流成性的他曾有3任妻子還有4名女友，對此，網紅「486先生」指出，孫道存最後落到這種下場，此生最大的福報就是「生下孫芸芸」，直呼自己對孫芸芸印象深刻。

孫家1948年在台灣創立太平洋電線電纜公司，而孫道存從淡江大學國貿系畢業後，任太平洋電線電纜公司擔任總經理職位，1997更創立的電信公司「台灣大哥大」，2003年他將資金投入台灣固網、台灣高鐵公司，造成虧損嚴重，之後更涉嫌掏空太電200億元遭起訴，債務高達225億。

486先生對孫道存癌逝一事發表看法。(圖/翻攝自486先生臉書)

不僅如此，孫道存生性風流，曾有過7段廣為人知的轟轟烈烈戀情，共生下3子3女，他的孩子中最出名的便是和前妻元大證券副董事長何念慈所生的名媛孫芸芸及孫瑩瑩。486先生在臉書發文表示，他過去曾見過孫芸芸一面，對女方沒有特別好壞的印象，畢竟和女方是「天上、地上的差異」。

486先生坦言，直到孫道存被羈押，必須要付出一筆鉅款，只有孫芸芸為了救爸爸真的努力，讓他從此對孫芸芸留下深刻印象，「(孫道存)最大的收穫大概就是有孫芸芸這女兒。有機會我再找老師來跟大家談孫道存這個公子哥富二代的荒唐一生的故事。」