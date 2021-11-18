針對國民黨中常會通過「同舟專案計畫-國民黨員回娘家特別辦法」，無黨籍立委傅崐萁（右）18日在立法院表示，同舟計畫中放寬黨紀處分等都與本人無關，他樂見國民黨團結所有力量對抗強大的民進黨。（劉宗龍攝）

無黨籍立委傅崐萁。（趙婉淳攝）

針對國民黨中常會通過「同舟專案計畫-國民黨員回娘家特別辦法」，無黨籍立委傅崐萁18日在立法院表示，同舟計畫中放寬黨紀處分等都與本人無關，他樂見國民黨團結所有力量對抗強大的民進黨。（劉宗龍攝）

國民黨通過「同舟計畫」特別辦法，放寬失聯、被開除或撤銷黨籍黨員回復黨籍的條件，引發部分黨內人士質疑是替被開除黨籍的立委傅崐萁量身打造的辦法，傅崐萁今說，此時不該再追思懷念丟掉政權的崇禎皇帝，反之應思考有劉邦出世，若朱立倫願擔任劉邦，各方豪傑都應群聚起來，共同對抗民進黨。至於是否出任國民黨副主席，傅直言「這是假議題」。

國民黨中常會昨通過「同舟計畫」特別辦法，放寬失聯、被註銷黨籍黨員回黨的限制，但引發黨內質疑，認為這有因人設事之嫌，讓具爭議者在不需要考紀會審核的狀況下，就能重回國民黨，黨主席朱立倫強調，同舟計畫目標在擴大黨的團結，沒有任何個人與個案考量，外界傳言並非事實。

面對黨內出現雜音，傅崐萁上午舉行記者會對外說明，他表示，欣見國民黨此時全力推動同舟計畫，能把過去所有分散力量集結起來，共同對抗強大的民進黨，「對於此次同舟計畫，不管是黨紀處分年限縮減，都跟我無關」。

傅崐萁強調，過去20年來，不管國民黨在朝在野，他一向不棄不離，每次總統大選，他都在第一線強烈支持國民黨，同時拿到全國最高得票率，國民黨在朝享有的資源與黨產，他從來沒有得到這些支持，甚至在2020總統大選最艱困時刻，也選擇跟國民黨總統候選人站在一起。

是否申請恢復黨籍？傅崐萁說，2015年朱立倫接任黨主席時，就再三公開呼籲希望他能回到國民黨，他認為若有人願意集結台灣所有在野力量，相信各方豪傑會一同群策群力、團結在一起。

媒體追問，今天公開談話，是否宣示回歸國民黨？傅崐萁意有所指地說，至於是否加入在野陣營，他要清楚表達，不要再追思懷念丟掉政權的崇禎皇帝，應該好好思考現在有劉邦出世，若朱立倫能成為劉邦，有能力與民進黨一戰，為何不可，現今應停止所有不必要的內耗，好好支持朱立倫，共同對抗民進黨。

外界好奇傅崐萁有無可能出任國民黨副主席，傅崐萁直言「這是假議題」，不必要再各方考量與言論上多所回應，畢竟這是民主多元的社會，各種聲音都有，他請大家慎思明辨，此時應團結不該再做他考量。