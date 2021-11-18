全球進入與COVID-19病毒共存的後疫情時代，投入機器人研發多年的MSI微星(2377)，其機器人在多所醫院與養老院機構落地服務，為醫療型機器人產業增添實證。另外，MSI微星深耕多年的工業電腦也展現出在公共場合的多項應用，以多樣客制化應用解決人力不足及降低接觸風險等需求。微星產品多角化，今年第三季財報再寫驚奇，單季營收、獲利均持續改寫歷史紀錄，EPS 5.29元亦續創史上新高，累計前三季稅後大賺130.4億元，年增率高達1.19倍，EPS突破15元，來到15.43元，已經賺逾一個半股本。

微星智能基座機器人(AMR-AI-Base Robot)是一款自主式移動協作機器人，可協作搬運重達150KG的貨物，以自動化的方式協助並減輕其繁雜與重複的人力工作。另外，正面和背面擁有2個全新LDS雷射導航系統，具備完全自主辨識環境可進行自辨測量地圖，可以在任何的環境中設定行進路線，搭配高精準度的定位科技，當前方有障礙物也能敏銳地避開，擁有強大自動建置地圖適應任何變化的環境。適用於工廠、倉儲、企業、商場等領域，有效提高生產力、改善產品品質，並幫助企業重新思考如何最佳化利用員工創造力和解決問題的能力，同時確保人員安全。

微星智能防疫消毒機器人(AMR-AI-PJ-UVGI Robot)獲歐洲實驗室Texcell認證，其UVGI滅菌系統在30秒內就能有效抑制新型冠狀病毒(SARS-COV-2)Alpha，滅菌率高達(Log4)99.997%，是一款自主式移動紫外線殺菌機器人，肩負空氣清淨、消毒清潔，針對高接觸率及高人流區域的清毒作業，有助於降低人們曝露在有害病毒與細菌下的風險，適用於醫療院所、飯店、學校、公司、零售與交通運輸等領域。擁有完善AMR智慧醫院運輸系統，內部裝有SUPER級253.7nm波長UVC殺菌燈可進行大範圍的清毒作業，可在近距離內有效消滅環境中病菌，以鏡頭輔助演算並搭配軟體自動校正來建立完整的空間地標及路徑地圖，主動進行排程區域的作業，提供防疫人員更省力、更有效的工具，達到防疫零死角。

微星智能配送機器人(AMR-AI-Delivery Robot)是一款自主式移動配送機器人，可協作搬運重達150KG的貨物，以自動化的方式協助並減輕其繁雜與重複的人力工作。擁有AMR智慧車隊管理平台，具有跨樓層配送功能並搭配客製的IOT網路設備，可自主控制門禁及上下電梯，到達指定樓層。另外，擁有新一代LDS模組與英特爾RealSense深度攝像頭可以在任何的環境中設定行進路線，計算複雜數據進行現場環境的即時分析，輕鬆避開障礙物，實現完全自主導航。適用於工廠、倉儲、企業、照護中心、商場等領域。

此外，MSI微星科技的車載電腦MS-9B17通過E-mark認證，可應用於救護車的車載資通系統，即時整合交通資訊、提升救援效率，還有可應用於醫院的電子輪椅，提供使用者更完善的無接觸體驗。在人力不足的疫情時代，MSI微星科技的MS-9A89薄型無風扇寬溫工業電腦，可應用於自助服務機，可以大量投入在醫院、室內或戶外等場域，不僅可以有效的分配人力也可以減少人與人之間的接觸。