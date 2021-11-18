取自總統府直播畫面

台灣首批F-16V作戰隊今天成軍，蔡英文總統勉勵空軍，不管任何侵擾都能夠立即升空、攔截驅離，展現我們捍衛領空的決心。她揭示此次戰機接裝具有台美友誼再進展等三大意義，代表台美夥伴關係的堅定承諾。身為中華民國的三軍統帥，她會給國軍最大的支持，「我們一起堅定的大步前進，守護我們的家園」。

蔡英文總統今天由國防部長邱國正、國防會諮詢委員嚴德發、空軍司令熊厚基上將等人陪同前往空軍嘉義基地，出席F-16V型戰機接裝典禮，美國在台協會處長孫曉雅等人也一同出席，蔡英文也在現場校閱F-16V進行空中分列式，以及低空高速衝場、倒飛、側飛、左右迴旋等單機性能展示。

蔡英文在致詞時表示，今天是我們F-16V性能提升接裝的大日子，剛才我們都看到F-16V在時速600公里以下，完成許多高難度的操演，能有這樣高超的戰技，除了性能優異戰機，更重要的是，我們空軍弟兄姐妹日復一日紮實操演，「大家都辛苦了」。

她說，我們的空軍不分畫夜，在藍天中默默保護國人安全，「我和國人都很安心」，因為我們知道，不管任何的侵擾，各位都能夠立即升空、攔截驅離，展現我們捍衛領空的決心。

蔡英文強調，今天的接裝不僅是空軍歷史的新頁，更有三個重要的意義，第一個意義是台美友誼再進展，此次的F-16V性能提升案，是由空軍、漢翔及洛克希德馬丁公司共同參與，過程中無論是技術或是取得相關證照上，洛克希德馬丁團隊都給我們許多的協助，讓我們升級順利完成。

她說，這是台美雙方的國防工業合作，不僅是台美友誼再進展，更代表台美夥伴關係的堅定承諾。「我相信只要堅守民主自由的價值，一定會有更多理念相近的國家跟我們站在同一陣線」。

第二個意義航太科技的再提升，國防產業自主是我們重要的政策，我們希望在強化國防的同時，也培養自己的人才，提升產業的能量，去年勇鷹首飛、F-16維修中心揭牌，再到今天的升級接裝，一步一步的走來，都代表我們航太科技不斷地提升，獲得國際肯定的最好證明。

第三個意義是國防戰力更堅強，F-16戰機性能優異，是許多國家的主力戰機，我們今天接裝的F-16V更是強化戰機的匿蹤性、遠距偵資，視距外作戰能力，性能大幅提升，更能因應現代戰爭型態。

蔡英文表示，今天是台灣首批F-16V作戰隊的成軍，未來隨著構改陸續完成，我們的國防戰力也會更加的堅強，她除了要感謝所有參與接裝的飛官、地勤同仁，大家為了接裝不眠不休的訓練、整備，也要感謝參與的漢翔、洛克希德馬丁團隊，讓戰機性能更精進，守護國家更努力。

她也向在場官兵同仁的家人表達感謝，「你們的支持是國軍持續前進的力量」，並承諾，身為中華民國的三分軍統帥，也會給國軍最大的支持，「我們一起堅定的大步前進，守護我們的家園」。