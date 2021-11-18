新北市第八屆新北庇護禮18日發表，由八里療養院幸福小站庇護商店以八里櫻花季及精神復健康復五力為概念發想打造陶瓷盤禮盒「遇見幸福」，新北市長侯友宜表示，代言人黃子佼第二年擔任代言人，去年業績衝到2億600萬成長3.8％，現在黃快當爸爸了，希望孩子出生的彌月禮能選新北庇護禮，黃子佼承諾會認購101份，侯友宜要他再加一個0。

侯友宜致詞時表示，新北庇護禮鼓勵庇護工場主動創新，每年會挑選有創意庇護工場合作，今年邀請鶯歌陶瓷與禮承設計團隊全方位技術合作，協助庇護工場打造全新的第八屆新北庇護禮櫻花陶瓷盤禮盒「遇見幸福」，盼能積極打入消費市場再創銷售佳績，協助庇護工場持續精進產品創新。

八里療養院長張介信表示，每一筆訂單都是對他們最大的支持與鼓勵，他也率先響應購買100組新北庇護禮盒並致贈給長期支持庇護員工回歸社會及家庭生活的企業及家庭代表，感謝他們一路以來的支持與陪伴，一同與精障病友迎向新生，讓本屆新北庇護禮的誕生更具意義。

新北市勞工局表示，即日起民眾可到yahoo、PChome、露天、蝦皮購物平台的「新北市庇護工場網路商城」選購，或向新北市幸福小站庇護商店訂購。