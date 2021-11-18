美國聯邦貿易委員會（FTC）17日表示，聯邦法院應批准對Facebook（現已更名為Meta Platforms）的反壟斷訴訟繼續進行，因為Facebook「透過排他性行為壓制新生威脅，干擾競爭流程」。

綜合外媒報導，美國聯邦貿易委員會8月更新了針對Facebook的反壟斷起訴，增加了一些細節，包括詳細說明Facebook透過打擊或收購競爭對手，以消除威脅，並要求法官強制Facebook出售Instagram、WhatsApp。

由於大型科技公司的市場力量過大，華盛頓有意加強管控，美國聯邦貿易委員會的這項舉動也受到關注。

報導指出，美國聯邦貿易委員會在向美國哥倫比亞特區地方法院提交的法庭文件中表示，過去10多年以來，Facebook的市場份額，例如超過70%的日活躍用戶，已超過了建立壟斷地位所需的水準；且Facebook為了維持壟斷地位，還收購Instagram和WhatsApp。

對於FTC的說法，Meta發言人在一份聲明中表示，FTC再次發起沒有壟斷者的反壟斷訴訟案。美國聯邦貿易委員會的主張忽視了一個現實，那就是人們在分享、連接、溝通方面有了比以往更多的選擇，它（指FTC）的第二次起訴應該像第一次一樣被駁回。