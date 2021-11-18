為了減少空氣污染影響，環保署在去年針對汰舊換新的7期燃油機車或電動機車祭出最高5000元的補助，加上機車業者加碼促銷，導致民眾汰換意願大增，環保署擬編列24億元公務預算，在明年撥補至空污基金，環保署署長張子敬表示，環保的目的不是鼓勵換車，而是希望淘汰，應該淘汰老舊高污染的，包括柴油車與燃油車等。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請環保署針對預算及「參與聯合國氣候變遷大會（COP 26）成果以及提升我國氣候績效政策方向」報告。

環保署在預算報告中提及，空污基金明年基金來源較今年增加，主要是配合行政院核定空氣污染防方案重大政策推動，考量老舊機車淘汰及柴油車多元改善補助對於國民所處環境空氣品質提升有助益，且近年對於淘汰老舊車輛成果超出預期，爭取公務預算撥補所致。

立委賴惠員說，空污基金2018年年起每年都在花老本，還要靠環保署撥補，應檢討收支；立委賴香伶說，空污基金明年要透過公務基金撥補24億元，但明明就不補助燃油機車汰換、如何估算？

環保署空保處處長蔡孟裕說，目前空污基金以老舊機車與老舊柴油車的「淘汰」，而據統計2007年以前還剩約有350萬輛的四期機車，明年就會停止「汰換」燃油機車，並朝向以淘汰的角度思考。