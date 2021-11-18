針對美國國會「美中經濟與安全評估委員會」發表年度報告針對香港事務，大陸外交部駐港公署發言人表示強烈不滿和堅決反對，指出有關報告滿紙謊話、穿鑿附會，嚴重踐踏國際法原則和國際關係基本准則，是對香港事務和中國內政的粗暴干預，注定被掃進歷史的垃圾堆。

該發言人表示，制定實施香港國安法和完善特區選舉制度，堵塞了香港維護國家安全的法律漏洞，掃除了香港發展的障礙，確保了香港居民及所有在港各國人士的正當合法權益，推動香港迎來由亂轉治新局面、良政善治新篇章，得到包括香港同胞在內全體中國人民的支持和擁護。美國會報告睜著眼睛說瞎話、昧著良心搞破壞，對中方維護香港國家安全、落實「愛國者治港」原則的正義之舉橫加指責，對特區政府依法執法正當行動狂妄施壓，卻對反中亂港分子出賣國家、搞黑色恐怖的犯罪行徑極力美化，充分暴露其唯恐香港不亂的虛偽雙標和險惡用心。

該發言人強調，正是有國安法撥亂反正，香港才得以恢復社會秩序，彰顯法治原則，重回發展正軌，包括美在港企業在內外國投資者才能迎來更加穩定和可預期的營商環境。事實雄辯地證明，國安法是香港繁榮穩定的定海神針，各界對港信心有增無減，國際持份者以實際行動肯定香港光明前景。美國會報告混淆是非、信口雌黃，公然扣帽子、潑髒水、製造「寒蟬效應」，妄圖污蔑香港營商環境，大肆唱衰香港發展前景，置香港居民福祉與國際商界利益於不顧，其違背民心民意、違反合作共贏原則、違逆歷史和時代潮流的言行無恥無德，注定以失敗收場！

該發言人指出，美國內自身經濟社會問題自顧不暇，法治人權狀況劣跡斑斑，種族歧視愈演愈烈，通脹高企、貧富懸殊、槍支泛濫、社會撕裂等亂象重重；在國際上也早已信譽掃地，軍事干涉、「民主改造」行動屢屢引發人道災難，「喀布爾時刻」、「AUKUS時刻」更坐實其背信棄義的真實面目。美方不好好反思和改正自身問題，試問哪來的底氣對香港事務和中國內政指手畫腳，妄加置喙？美方這種病態的「教師爺」心理已經不治不行了！

該發言人表示，中國共產黨十九屆六中全會涉港內容彰顯中央對香港的關心與支持，為香港未來發展指明瞭方向。堅信在「十四五」規劃和粵港澳大灣區建設的引航擘畫下，在社會思穩定謀發展的主流民意支持下，香港一定能善用政策紅利、把握發展機遇，在融入國家發展大局中鑄造新成就、展現新氣象，開啓「一國兩制」新篇章。任何外界施壓、抹黑、唱衰都將被香港更加繁榮穩定的發展前景無情打臉。

該發言人強調，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政。美國會錯誤言行動搖不了中方捍衛國家主權安全和發展利益的堅定決心，阻撓不了香港趨穩趨治的歷史進程，破壞不了「一國兩制」行穩致遠的鏗鏘步伐。我們敦促美國會個別機構和無良政客尊重大勢、收起「厚黑」、改弦更張，立即停止干預香港事務和中國內政的徒勞之舉，切實落實中美元首視頻會晤精神，為中美相互尊重、和平共處、合作共贏創造有利條件。