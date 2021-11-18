邱男沿途掀開機車置物箱，看到有價值的財物就直接拿走，行竊過程全被拍下。價值的財物就直接拿走。（翻攝照片／洪靖宜）

一名50歲邱姓男子，日前跟朋友在海產店聚完餐後，因為叫不到車就獨自走路回家，但喝醉酒的他竟一時興起，沿路掀開停在路邊的機車置物箱，看到車內有值錢的東西就順勢拿走，被害車主發現錢包不見氣得報警，警方沿路調閱監視器後逮到邱男並依法送辦。

監視器拍下，14日深夜時分，邱姓男子於海產店與朋友聚完餐完走路回家，走到桂林街附近時，竟一時興起開始沿路翻找停在路邊的機車置物箱，看到沒有上鎖的置物箱，就手癢搜刮車內的財物。

邱男沿途翻了好幾輛機車的置物箱，東翻西找，就讓他翻到一輛機車沒上鎖，他就將裡頭的錢包偷走，童姓車主發現錢包不見，損失新台幣1700元及身分證件，憤而向警方報案。

警方獲報後調閱附近大樓監視器，再依嫌犯足跡積極調閱上百支監視器過濾比對後，找到50歲的邱男，並於16日下午將人帶返所偵辦，全案依竊盜罪嫌函送請高雄地檢察署偵辦。

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